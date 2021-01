Il Trono di Spade disponibile in 4K su Infinity: ecco quando (Di domenica 10 gennaio 2021) Una delle più celebri serie tv di ‘HBO’, il Trono di Spade, sarà disponibile in 4K sulla piattaforma digitale di proprietà di Mediaset ‘Infinity’. La celebre serial ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Ci ricordiamo, infatti, che anche se quando veniva messa in onda non c’era alcun lockdown le persone, spesso, preferivano stare in casa a guardare le vicende dei protagonisti piuttosto che uscire a divertirsi con partner e amici vari. Secondo quanto è stato riportato sul sito ‘comingsoon.it’, la nota serie tv Il Trono di Spade è pronta per fare il suo ritorno. Gli episodi basati sulla saga di ‘Le cronache del ghiaccio e del fuoco’ di George R. R. Martin, che nelle otto stagioni ha saputo raccontare i giochi di potere di Westeros per il controllo dei ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 10 gennaio 2021) Una delle più celebri serie tv di ‘HBO’, ildi, saràin 4K sulla piattaforma digitale di proprietà di Mediaset ‘’. La celebre serial ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Ci ricordiamo, infatti, che anche seveniva messa in onda non c’era alcun lockdown le persone, spesso, preferivano stare in casa a guardare le vicende dei protagonisti piuttosto che uscire a divertirsi con partner e amici vari. Secondo quanto è stato riportato sul sito ‘comingsoon.it’, la nota serie tv Ildiè pronta per fare il suo ritorno. Gli episodi basati sulla saga di ‘Le cronache del ghiaccio e del fuoco’ di George R. R. Martin, che nelle otto stagioni ha saputo raccontare i giochi di potere di Westeros per il controllo dei ...

tuttopuntotv : Il Trono di Spade disponibile in 4K su Infinity: ecco quando #iltronodispade #infinity #serietv #4k - ioli_18 : @niallsarvms Mi guardavo il trono di spade con papà... - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la migliore SERIE TV di tutti i tempi tra: 1) Babylon Berlin… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la migliore SERIE TV di tutti i tempi tra: 1) Babylon Berlin… - MICHIAMOBEN : Io che leggo in tendenza #GOT7 e penso che ci si riferisca a una nuova stagione del trono di spade (game of thrones) ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade Game of Thrones in 8 giorni: arriva la maratona su Sky Wired Italia "Con Romulus sono diventato grande". Francesco Di Napoli, protagonista della serie del momento

Romulus, la serie originale Sky di Matteo Rovere da molti già ribattezzata "il Trono di spade italiano" si avvia verso il finale di stagione. Nelle pianure selvagge e nei boschi infestati di spiriti d ...

Il Trono di Spade: Tutte le stagioni disponibili in 4K su Infinity

Tutti gli episodi dell'acclamato drama di HBO saranno disponibili da domani, 11 gennaio, sulla piattaforma di video in streaming di Mediaset.

Romulus, la serie originale Sky di Matteo Rovere da molti già ribattezzata "il Trono di spade italiano" si avvia verso il finale di stagione. Nelle pianure selvagge e nei boschi infestati di spiriti d ...Tutti gli episodi dell'acclamato drama di HBO saranno disponibili da domani, 11 gennaio, sulla piattaforma di video in streaming di Mediaset.