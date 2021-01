Il Segreto | anticipazioni 12 gennaio | la terribile accusa di Alicia

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 10 gennaio 2021)si renderà protagonista di un gesto per nulla carino nei confronti di Tomas. La giovane, come rivelano leIlrelative alla puntata in onda martedì 11, lo accuserà di essere in qualche modo coinvolto nel tentativo di aggressione ai suoi danni nel momento in cui andrà a sincerarsi delle sue condizioni. Nel frattempo, il Capitano Huertas attaccherà il sindaco Mauricio presente al momento dell’incontro tra la Urrutia e il De Los Visos. Il, spoiler 12salvata da Matias L’ingresso in politica rappresenterà un grande pericolo perUrrutia. La ragazza, infatti, a causa delle sue idee contrarie al governo in essere, riceverà dapprima delle minacce e poi sarà quasi aggredita qualche giorno dopo ...