Il ritorno di C’è posta per te travolto dalle polemiche: troppo pubblico, poche mascherine (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima puntata di C’è posta per te è stata accolta con grande affetto sui social dal pubblico che ama il programma di Maria de Filippi e che non vedeva l’ora di rivedere le storie della gente comune davanti alla busta. Ma bisogna dire che le polemiche, nel corso della serata, non sono mancate. Infatti, si è ben notato che alcune delle storie non erano state registrate in estate, quando in Italia c’erano meno restrizioni e non c’era neppure l’obbligo di portare la mascherina all’aperto. Era abbastanza evidente infatti che molte storie fossero state registrate in autunno/inverno, lo si capiva molto bene anche dal look del pubblico in studio e da quello dei protagonisti raggiunti dal postino. Questo ha innescato una serie di polemiche non di poco conto. Una su tutte quella riguardante il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima puntata di C’èper te è stata accolta con grande affetto sui social dalche ama il programma di Maria de Filippi e che non vedeva l’ora di rivedere le storie della gente comune davanti alla busta. Ma bisogna dire che le, nel corso della serata, non sono mancate. Infatti, si è ben notato che alcune delle storie non erano state registrate in estate, quando in Italia c’erano meno restrizioni e non c’era neppure l’obbligo di portare la mascherina all’aperto. Era abbastanza evidente infatti che molte storie fossero state registrate in autunno/inverno, lo si capiva molto bene anche dal look delin studio e da quello dei protagonisti raggiunti dal postino. Questo ha innescato una serie dinon di poco conto. Una su tutte quella riguardante il ...

