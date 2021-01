Il ragazzo di campagna, Renato Pozzetto: "Un film attuale, gli affitti sono ancora carissimi" (Di domenica 10 gennaio 2021) Il celebre film Il ragazzo di campagna, secondo Renato Pozzetto, tocca ancora adesso temi molto attuali ai giorni nostri, come il prezzo degli affitti troppo caro. Il ragazzo di campagna è uscito nel 1984, ma Renato Pozzetto, che interpreta il protagonista, sostiene che secondo lui il film è ancora attuale: gli affitti, per esempio, sono ancora altissimi nelle città secondo l'attore, che ha citato la celebre scena comica del film. La commedia cult di Castellano e Pipolo, Il ragazzo di campagna racconta le vicissitudini del contadino Artemio quando passa ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021) Il celebreIldi, secondo, toccaadesso temi molto attuali ai giorni nostri, come il prezzo deglitroppo caro. Ildiè uscito nel 1984, ma, che interpreta il protagonista, sostiene che secondo lui il: gli, per esempio,altissimi nelle città secondo l'attore, che ha citato la celebre scena comica del. La commedia cult di Castellano e Pipolo, Ildiracconta le vicissitudini del contadino Artemio quando passa ...

