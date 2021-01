Il Ragazzo di Campagna film stasera in tv 10 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Ragazzo di Campagna è il film stasera in tv domenica 10 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Ragazzo di Campagna film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 1984 REGIA: castellano, Pipolo cast: Donna Osterbuhr, Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Renato D’Amore, Clara Colosimo DURATA: 92 Minuti Il Ragazzo di Campagna film stasera in tv: trama Artemio è un contadino che ha ormai 40 anni. ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Ildiè ilin tv domenica 102021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ildiin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 1984 REGIA:ellano, Pipolo: Donna Osterbuhr, Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Renato D’Amore, Clara Colosimo DURATA: 92 Minuti Ildiin tv:Artemio è un contadino che ha ormai 40 anni. ...

Corriere : «Il ragazzo di campagna» in tv: come nasce il «Taaac», che fine ha fatto la Maria Rosa e altri 8 segreti - alepaga6 : RT @Noninfluente: Alle 21.25 su rete4, il ragazzo di campagna. - Noninfluente : Alle 21.25 su rete4, il ragazzo di campagna. - afaggian : RT @Corriere: «Il ragazzo di campagna» in tv: come nasce il «Taaac», che fine ha fatto la Maria Rosa e altri 8 segreti - TvItaMemories : #StaseraInTv (10 gennaio 2020) #Rai1 - #CheDioCiAiuti6 #Rai2 - 9-1-1 #Rai3 - #CTCF #Rete4 - Il Ragazzo Di Campagna… -