Il pronostico di Milan-Torino, ottavi di finale di Coppa Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) Pochi giorni dopo il duello in campionato Milan e Torino scenderanno nuovamente in campo per giocarsi il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Infatti le due squadra martedì 12 gennaio si giocheranno gli ottavi di finale della competizione nazionale. Il Torino cercherà l’impresa, provando a vendicare il KO di sabato in Serie A. Di seguito il pronostico di Milan-Torino. QUALI SONO LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE? Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Kessie, Calabria; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli.Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Bennacer, Krunic e Rebic. Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Pochi giorni dopo il duello in campionatoscenderanno nuovamente in campo per giocarsi il passaggio ai quarti didi. Infatti le due squadra martedì 12 gennaio si giocheranno glididella competizione nazionale. Ilcercherà l’impresa, provando a vendicare il KO di sabato in Serie A. Di seguito ildi. QUALI SONO LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE?(4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Kessie, Calabria; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli.Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Bennacer, Krunic e Rebic.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, ...

EnricoFaustino : Pronostico: Atalanta campione d'inverno con 43 punti insieme al Milan ma con una migliore differenza reti.… - milan_corner : 1 like il mio pronostico di Roma Inter - Deepnightpress : Roma vs Inter Milan pronostico e formazioni Italy Serie A 10-01-20 - Gia_Pezzi : Secondo Padovan la Juventus dovrebbe perdere tutte le partite. Poi grande gufata su Danilo. Speriamo sia lo stesso… - NackaSkoglund89 : Bergomi sta tifando le sue opinioni da gennaio 2020, crogiolandosi per un pronostico peraltro azzardato e favorito… -