Il nuovo Dpcm, nei bar niente asporto dopo le 18. Regioni chiuse, riaprono i musei (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un’altra stretta per fermare la movida. Confermati i divieti di spostamento. Spiraglio per i luoghi di cultura. Rifiutati i nuovi criteri sui colori delle aree geografiche ma l’Rt non basterà più. Il governo: “Resistere altri cento giorni” Leggi su repubblica (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un’altra stretta per fermare la movida. Confermati i divieti di spostamento. Spiraglio per i luoghi di cultura. Rifiutati i nuovi criteri sui colori delle aree geografiche ma l’Rt non basterà più. Il governo: “Resistere altri cento giorni”

