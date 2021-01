Il Napoli vede il baratro, Bakayoko lo salva. Resta la convalescenza (Di domenica 10 gennaio 2021) È il bello del calcio. Almeno oggi. Il Napoli aggrappa una vittoria insperata a Udine. Lo fa nei minuti finali, al 90esimo, al termine dell’ennesima pRestazione preoccupante della squadra di Gattuso. Che vince 2-1 a Udine e lascia intatta le speranze di qualificazione alla Champions. Anche se il Napoli è attualmente quarto ma la Juve deve giocare col Sassuolo (oltre che col Napoli). Oltre il risultato c’è poco da prendere di positivo da questa pRestazione. Stavolta non ci si può aggrappare nemmeno all’inutile statistica dei tiri in porta. Stavolta ci si aggrappa al risultato che è l’unica statistica che conta. Ancora una volta la squadra è parsa impaurita, con idee di gioco che sono durate lo spazio di un amen. Fino alla prima contrarietà. Dopodiché la squadra anche oggi si è smarrita. Qualcuno si ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) È il bello del calcio. Almeno oggi. Ilaggrappa una vittoria insperata a Udine. Lo fa nei minuti finali, al 90esimo, al termine dell’ennesima pzione preoccupante della squadra di Gattuso. Che vince 2-1 a Udine e lascia intatta le speranze di qualificazione alla Champions. Anche se ilè attualmente quarto ma la Juve deve giocare col Sassuolo (oltre che col). Oltre il risultato c’è poco da prendere di positivo da questa pzione. Stavolta non ci si può aggrappare nemmeno all’inutile statistica dei tiri in porta. Stavolta ci si aggrappa al risultato che è l’unica statistica che conta. Ancora una volta la squadra è parsa impaurita, con idee di gioco che sono durate lo spazio di un amen. Fino alla prima contrarietà. Dopodiché la squadra anche oggi si è smarrita. Qualcuno si ...

sscalcionapoli1 : Bakayoko al 90'! Il Napoli vede i fantasmi e poi può gioire allo scadere! #SerieATIM #UdineseNapoli… - tuttonapoli : Bakayoko al 90'! Il Napoli vede i fantasmi e poi può gioire allo scadere! - giampdisan : @arretium4 Certo z non mi aspettavo nulla di diverso. Chissà cosa inventerà per il rigore del Napoli dove l'arbitro… - gennaro_spera : @ParticipioPart Zielinski buon giocatore da calcetto, Ruiz la partita se la vede, salvo Lozano, Di Lorenzo e Insign… - lucadivico1 : @SpudFNVPN Qui si vede la bassezza di questo mezzo allenatore, come se facesse ricadere tutte le colpe su di lui. Via da napoli -