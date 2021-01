Il difensore Soumaoro si trasferisce al Bologna (Di domenica 10 gennaio 2021) Bologna, 10 GEN - Primo acquisto in questo mercato di riparazione per il Bologna. Ceduto Stefano Denswil in prestito al Bruges, la dirigenza rossoblù ha sostituito l'olandese con un nuovo difensore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 10 gennaio 2021), 10 GEN - Primo acquisto in questo mercato di riparazione per il. Ceduto Stefano Denswil in prestito al Bruges, la dirigenza rossoblù ha sostituito l'olandese con un nuovo...

