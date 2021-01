Il Cts: “Seconda dose del vaccino a 21 giorni dalla prima, nessun rinvio” (Di domenica 10 gennaio 2021) La Seconda dose del vaccino anti Covid continuerà ad essere somministrata a 21 giorni di distanza dalla prima inoculazione. A confermarlo all’Ansa è Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia e componente del Comitato tecnico scientifico, che sembra quindi mettere fine al dibattito emerso negli ultimi giorni riguardo la possibilità di ritardare la Seconda somministrazione. Il Cts conferma così le indicazioni arrivate dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa sulla base degli studi fin qui disponibile che prevedono, per il vaccino Pfizer-BioNTech due somministrazioni a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Una tempistica che era stata messa in discussione da alcuni esperti, secondo i quali ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 gennaio 2021) Ladelanti Covid continuerà ad essere somministrata a 21di distanzainoculazione. A confermarlo all’Ansa è Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia e componente del Comitato tecnico scientifico, che sembra quindi mettere fine al dibattito emerso negli ultimiriguardo la possibilità di ritardare lasomministrazione. Il Cts conferma così le indicazioni arrivate dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa sulla base degli studi fin qui disponibile che prevedono, per ilPfizer-BioNTech due somministrazioni a distanza di 21l’una dall’altra. Una tempistica che era stata messa in discussione da alcuni esperti, secondo i quali ...

«È necessaria una premessa: la scuola, come momento didattico, non è un ambiente più pericoloso di altri. Non è una mia opinione, lo dice il Centro europeo per la prevenzione ...

"In Italia resta, al momento, l'indicazione di effettuare la seconda dose, ovvero il richiamo, del vaccino Pfizer-BioNTech dopo 21 giorni dall'inoculazione della prima. Ciò sulla base delle attuali in ...

