“Il Covid esiste e colpisce anche i giovani”: il video per i ragazzi fatto dai medici di Varese. Che sono pronti ad andare nelle scuole (Di domenica 10 gennaio 2021) “Il Covid esiste e colpisce anche i giovani. Io ne sono la testimonianza”. A parlare è Mario Gervasini, studente di 18 anni, che a ottobre è stato ricoverato per Covid, in un videomessaggio di sensibilizzazione rivolto agli studenti realizzato dall’Asst Sette Laghi di Varese. La provincia di Varese, infatti, è stata a lungo la provincia italiana più colpita nella seconda ondata di coronavirus nel nostro Paese. L’obiettivo del filmato è quello di mettere in guardia i ragazzi, che a breve torneranno in classe. “Oltre 70 pazienti in contemporanea in terapia intensiva, oltre 500 morti. Il peggior anno per tutti noi”, spiega Francesco Dentali, direttore dell’Hub Covid dell’Ospedale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “Il. Io nela testimonianza”. A parlare è Mario Gervasini, studente di 18 anni, che a ottobre è stato ricoverato per, in unmessaggio di sensibilizzazione rivolto agli studenti realizzato dall’Asst Sette Laghi di. La provincia di, infatti, è stata a lungo la provincia italiana più colpita nella seconda ondata di coronavirus nel nostro Paese. L’obiettivo del filmato è quello di mettere in guardia i, che a breve torneranno in classe. “Oltre 70 pazienti in contemporanea in terapia intensiva, oltre 500 morti. Il peggior anno per tutti noi”, spiega Francesco Dentali, direttore dell’Hubdell’Ospedale di ...

