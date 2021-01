Il complotto di #ItalyDidIt e la deposizione dell’hacker italiano sui presunti brogli americani | nessuna prova

Leggi su open.online

(Di domenica 10 gennaio 2021) Circola la foto di un documento del 6 gennaio 2021 utilizzato a sostegno della teoria deielettorali durante le elezioni americane del 2020. Chi lo ha condiviso sostiene che sia una «dichiarazione giurata» di un avvocato di Catania, il Prof. Alfio D’Urso, dove si sostiene che l’esperto informatico Arturo D’Elia avrebbe sfruttato il satellite Leonardo per manipolare il voto e consegnare la vittoria a Joe Biden ai danni di Donald Trump. L’avvocato esiste, la firma pare essere la sua, tanto che circola un video in cui legge lo stesso documento davanti alla telecamera. Abbiamo contattato i legali di Arturo D’Elia, arrestato lo scorso dicembre 2020, che smentiscono categoricamente questo documento. Per chi ha fretta Il documento viene associato a un avvocato che non risulta essere legale di Arturo D’Elia. La storia raccontata viene associata alla ...