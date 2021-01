Il bilancio dell’UE 2021-2027: come sono distribuite le risorse e cosa finanziano (Di domenica 10 gennaio 2021) Dal 1988 l’UE ha adottato il sistema dei bilanci a lungo termine, chiamati Quadri Finanziari Pluriennali (QFP), ciascuno di sette anni. I bilanci a lungo termine contribuiscono a definire un quadro stabile, nel quale sono indicati i limiti di spesa, con i quali il Parlamento europeo e la Commissione più facilmente possono: – orientare i fondi messi a disposizione alle priorità politiche dell’UE; – dare più valore ai fondi in entrata e ai fondi destinati ai beneficiari; – agevolare l’adozione dei bilanci annuali dell’UE, all’interno di un quadro pluriennale. Il 17 dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE per il periodo 2021-2027. Il regolamento prevede un ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 gennaio 2021) Dal 1988 l’UE ha adottato il sistema dei bilanci a lungo termine, chiamati Quadri Finanziari Pluriennali (QFP), ciascuno di sette anni. I bilanci a lungo termine contribuiscono a definire un quadro stabile, nel qualeindicati i limiti di spesa, con i quali il Parlamento europeo e la Commissione più facilmente pos: – orientare i fondi messi a disposizione alle priorità politiche; – dare più valore ai fondi in entrata e ai fondi destinati ai beneficiari; – agevolare l’adozione dei bilanci annuali, all’interno di un quadro pluriennale. Il 17 dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP)per il periodo. Il regolamento prevede un ...

EUROPEDIRECTBAS : RT @PE_Italia: ??L’UE continua ad affrontare l’impatto della pandemia, ecco le priorità per il 2021: ??Bilancio UE #QFP e Fondo per la #ripr… - Luisa70368354 : RT @PE_Italia: ??Sai cos’è il Quadro finanziario pluriennale? Il #QFP o Bilancio UE a lungo termine stabilisce quanto l’Unione europea inve… - Luisa70368354 : RT @PE_Italia: ??L’UE continua ad affrontare l’impatto della pandemia, ecco le priorità per il 2021: ??Bilancio UE #QFP e Fondo per la #ripr… - CaterinaChinnic : RT @PE_Italia: ??L’UE continua ad affrontare l’impatto della pandemia, ecco le priorità per il 2021: ??Bilancio UE #QFP e Fondo per la #ripr… - CDEUnicz : RT @PE_Italia: ??L’UE continua ad affrontare l’impatto della pandemia, ecco le priorità per il 2021: ??Bilancio UE #QFP e Fondo per la #ripr… -

Ultime Notizie dalla rete : bilancio dell’UE Ue: raggiunto l’accordo su bilancio e Recovery Fund. Michel: ora può partire l’attuazione Il Sole 24 ORE