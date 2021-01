I passeggeri inneggiano a Trump, il pilota sbrocca: “Vi faccio scendere tutti in Kansas” (Video) (Di domenica 10 gennaio 2021) Washington, 10 gen – Vietato inneggiare a Trump e fare canti “patriottici”. Il rischio per i passeggeri è quello di venire scaricati in Kansas, anche se il volo è diretto qualche migliaio di chilometri più a ovest, a Phoenix in Arizona. E’ stata questa la minaccia di un pilota del volo AA1242 della American Airlines partito da Washington e diretto appunto a Phoenix. A bordo erano presenti decine di sostenitori di Trump, armati di cappellini rossi e tanta voglia di cantare “Usa! Usa!” e “Fight for Trump!”. Mindy Robinson (un’attivista conservatrice) su Twitter pubblica un Video e spiega: “E’ un aereo pieno di patrioti”. Si tratta di alcuni manifestanti che con buona probabilità hanno partecipato alla manifestazione sfociata con l’assalto al Congresso. I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 gennaio 2021) Washington, 10 gen – Vietato inneggiare ae fare canti “patriottici”. Il rischio per iè quello di venire scaricati in, anche se il volo è diretto qualche migliaio di chilometri più a ovest, a Phoenix in Arizona. E’ stata questa la minaccia di undel volo AA1242 della American Airlines partito da Washington e diretto appunto a Phoenix. A bordo erano presenti decine di sostenitori di, armati di cappellini rossi e tanta voglia di cantare “Usa! Usa!” e “Fight for!”. Mindy Robinson (un’attivista conservatrice) su Twitter pubblica une spiega: “E’ un aereo pieno di patrioti”. Si tratta di alcuni manifestanti che con buona probabilità hanno partecipato alla manifestazione sfociata con l’assalto al Congresso. I ...

