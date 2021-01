I jihadisti penetrano in Asia | il caso delle Filippine

Leggi su it.insideover

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dall’Indonesia al Bangladesh, dall’India allepassando per il Pakistan, probabilmente l’epicentro del rinnovato, pericoloso fenomeno che stiamo per raccontare. L’estremismo islamico minaccia l’, lo fa da vicino e rischia di far saltare in aria equilibri polito-sociali fragilissimi. Sia chiaro, non stiamo parlando di una nuova tendenza, quanto piuttosto di un ritorno di fiamma agevolato InsideOver.