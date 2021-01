"Ho obbedito all'ordine di Trump". Chi è davvero lo "sciamano": un clamoroso ribaltone (Di domenica 10 gennaio 2021) Anche Jake Angeli, lo sciamano della setta complottista QAnon che, in capo un copricapo con corna bovine e il volto dipinto, è diventato il simbolo dell'assalto al Congresso, è stato arrestato. Secondo quanto ha reso noto il dipartimento di Giustizia, Angeli, il cui vero nome è Jacob Anthony Chansley e le cui origini non sarebbero italoamericane come inizialmente indicato, è stato incriminato per diversi capi di imputazione. L'uomo, originario dell'Arizona, è stato incriminato per essere entrato volontariamente e essere rimasto in un edificio governativo senza l'autorizzazione e per ingresso e condotta violenta all'interno del Congresso. Chansley «aveva in mano una lancia, lunga circa 2 metri, con una bandiera americana arrotolata sotto la lama». Agli inquirenti lo "sciamano" ha detto di "aver obbedito" all'appello del presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Anche Jake Angeli, lodella setta complottista QAnon che, in capo un copricapo con corna bovine e il volto dipinto, è diventato il simbolo dell'assalto al Congresso, è stato arrestato. Secondo quanto ha reso noto il dipartimento di Giustizia, Angeli, il cui vero nome è Jacob Anthony Chansley e le cui origini non sarebbero italoamericane come inizialmente indicato, è stato incriminato per diversi capi di imputazione. L'uomo, originario dell'Arizona, è stato incriminato per essere entrato volontariamente e essere rimasto in un edificio governativo senza l'autorizzazione e per ingresso e condotta violenta all'interno del Congresso. Chansley «aveva in mano una lancia, lunga circa 2 metri, con una bandiera americana arrotolata sotto la lama». Agli inquirenti lo "" ha detto di "aver" all'appello del presidente ...

