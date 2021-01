Highlights Venezia-Reggio Emilia 95-75 | Basket Serie A1 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Glidiche sconfiggeper 95-75 nel match valido per la quindicesima giornata del campionato diA1/2021. I campioni d’Italia terminano al meglio il girone d’andata, vincendo una partita dominata sin dal primo minuti. Per i lagurari ci sono quattro uomini in doppia cifra: Watt realizza 22 punti con l’aggiunta di 8 rimbalzi e 32 di valutazione, Daye ne scrive 18, Tonut 14 e De Nicolao 12. Per gli ospiti si salva solo Baldi Rossi autore di 17 punti. Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.