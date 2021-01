Harry e Meghan lasciano i social per sempre (Di domenica 10 gennaio 2021) Il principe William e la consorte americana Meghan Markle hanno lasciato i social network per non farvi più ritorno. Lo ha reso noto una fonte vicina ai duchi del Sussex, citata dal Sunday Times, secondo la quale la coppia è stanca della quantità “insostenibile” di insulti e offese.Harry e Meghan hanno smesso di postare sui loro profili Twitter e Instagram ‘Sussex Royal’ l’anno scorso, dopo la rottura con la famiglia reale. La fonte fa sapere che ora non useranno i social per promuovere la loro Archewell Foundation e non hanno intenzione di farvi ritorno a titolo personale. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Il principe William e la consorte americanaMarkle hanno lasciato inetwork per non farvi più ritorno. Lo ha reso noto una fonte vicina ai duchi del Sussex, citata dal Sunday Times, secondo la quale la coppia è stanca della quantità “insostenibile” di insulti e offese.hanno smesso di postare sui loro profili Twitter e Instagram ‘Sussex Royal’ l’anno scorso, dopo la rottura con la famiglia reale. La fonte fa sapere che ora non useranno iper promuovere la loro Archewell Foundation e non hanno intenzione di farvi ritorno a titolo personale.

La nuova vita di Harry e Meghan in America

