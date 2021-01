Guardiani della Galassia Vol. 2, il film aiutò Chris Pratt a superare la morte di suo padre (Di domenica 10 gennaio 2021) Chris Pratt elaborò un lutto sul set di Guardiani della Galassia Vol. 2, avendo perso suo padre qualche anno prima delle riprese del film. Chris Pratt elaborò un lutto sul set di Guardiani della Galassia Vol. 2, avendo perso suo padre qualche anno prima delle riprese. Il genitore era morto durante la lavorazione di Jurassic World, nel 2014, ma in quell'occasione l'attore preferì concentrarsi sul lavoro e non abbassare il morale del cast. Due anni dopo, sul set del sequel del film cosmico della Marvel, Pratt ebbe modo di constatare che alcune ferite non si possono rimarginare, come quella della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021)elaborò un lutto sul set diVol. 2, avendo perso suoqualche anno prima delle riprese delelaborò un lutto sul set diVol. 2, avendo perso suoqualche anno prima delle riprese. Il genitore era morto durante la lavorazione di Jurassic World, nel 2014, ma in quell'occasione l'attore preferì concentrarsi sul lavoro e non abbassare il morale del cast. Due anni dopo, sul set del sequel delcosmicoMarvel,ebbe modo di constatare che alcune ferite non si possono rimarginare, come quella...

