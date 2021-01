Governo: Schifani, ‘Fi non lo sosterrà, pronti al voto’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Nel momento in cui gli italiani temono per la loro salute e il loro lavoro, la maggioranza pensa a litigare per questioni di poltrone. Forza Italia non sosterrà mai questo Governo ed è pronta a confrontarsi nel voto”. Così al Tg2 il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Nel momento in cui gli italiani temono per la loro salute e il loro lavoro, la maggioranza pensa a litigare per questioni di poltrone. Forza Italia nonmai questoed è pronta a confrontarsi nel voto”. Così al Tg2 il senatore di Forza Italia Renato, consigliere politico di Silvio Berlusconi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

