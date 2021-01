Governo: Salvini, 'cerco Conte da primi di dicembre ma è scomparso' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "E' dai primi di dicembre che cerco Conte per parlare della Gronda, dell'Ilva... ma è scomparso". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora Più. "Anche se Conte maleducatamente si fa gli affari suoi, noi continuiamo a lavorare per il Paese". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "E' daidicheper parlare della Gronda, dell'Ilva... ma è". Lo dice Matteoa In Mezz'ora Più. "Anche semaleducatamente si fa gli affari suoi, noi continuiamo a lavorare per il Paese".

AnnalisaChirico : Nell’aula bunker del maxiprocesso, Salvini come Al Capone; la procura di Palermo in gran spolvero, dal procuratore… - LegaSalvini : OPEN ARMS, PROCESSO SALVINI: 'DIVIETO APPRODO NAVE DECISO DA INTERO GOVERNO' - matteosalvinimi : #Salvini: Lei Annunziata oggi non parlerà di crisi di governo? Sono d'accordo. I temi veri sono vaccini, salute, sc… - Sergiof42272531 : RT @LaVeritaWeb: Matteo Salvini alla sbarra a Palermo: «Clandestini spariti nel nulla, io trattato da mafioso». Giulia Bongiorno chiama in… - verdeocchio : RT @Macchiavelli_: ??Crisi di #Governo, scontri tra #Renzi e #Conte, #Salvini a processo. E' possibile che in emergenza sanitaria i temi d… -