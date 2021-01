Governo, Rosato (Italia Viva): “È Conte che stacca la spina, non noi”. Orlando (Pd): “Una crisi ora sarebbe un disastro per il Paese” (Di domenica 10 gennaio 2021) Non è bastato il post conciliante con una road map per accelerare sul Recovery Plan e mettere nero su bianco i punti programmatici per rilanciare l’azione del Governo. Italia Viva continua a bombardare Giuseppe Conte e, dopo l’intervista a giornali unificati di Matteo Renzi, tocca a Ettore Rosato gettare benzina sul fuoco. Prima l’accusa diretta: “È il presidente del Consiglio a staccare la spina del Governo, non noi”. Quindi la tesi: “È lui a continuare nel suo atteggiamento di non farsi carico dei problemi, ma anzi, mettendoli sotto il tappeto. Non si può andare avanti così. Ci ha detto che ci vedremo in aula sfidandoci? Va bene”, ha detto il vice-presidente della Camera ai microfoni di Radio Popolare. Il premier, sabato sera, aveva usato toni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Non è bastato il post conciliante con una road map per accelerare sul Recovery Plan e mettere nero su bianco i punti programmatici per rilanciare l’azione delcontinua a bombardare Giuseppee, dopo l’intervista a giornali unificati di Matteo Renzi, tocca a Ettoregettare benzina sul fuoco. Prima l’accusa diretta: “È il presidente del Consiglio are ladel, non noi”. Quindi la tesi: “È lui a continuare nel suo atteggiamento di non farsi carico dei problemi, ma anzi, mettendoli sotto il tappeto. Non si può andare avanti così. Ci ha detto che ci vedremo in aula sfidandoci? Va bene”, ha detto il vice-presidente della Camera ai microfoni di Radio Popolare. Il premier, sabato sera, aveva usato toni ...

