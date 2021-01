Governo | Ronzulli | ' Fi e centrodestra pronti a voltare a pagina'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Hanno ignorato il Parlamento, e adesso, dopo il fallimento su scuola, vaccinazioni e Recovery lo trasformano nel luogo del duello. Ma l'Italia non è il far west, gli italiani meritano di più. E' necessario: Forza Italia e ilsono”. Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione ai tg Rai.