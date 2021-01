Governo, Renzi: “Premier sprezzante, errore politico la conta in Aula” (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA – “Più che farlo cadere, vorrei vederlo muovere. Il Governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità. Vogliamo chiarezza su scuola, cultura, lavoro. Questo abbiamo chiesto al premier con lettere, sms, documenti, riunioni. La risposta è stata sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto Conte. Evidentemente è già convinto di avere i voti in Aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all’Italia”. Cosi’, in un’intervista a ‘La Repubblica’, Matteo Renzi. Leggi su dire (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA – “Più che farlo cadere, vorrei vederlo muovere. Il Governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità. Vogliamo chiarezza su scuola, cultura, lavoro. Questo abbiamo chiesto al premier con lettere, sms, documenti, riunioni. La risposta è stata sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto Conte. Evidentemente è già convinto di avere i voti in Aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all’Italia”. Cosi’, in un’intervista a ‘La Repubblica’, Matteo Renzi.

