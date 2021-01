Governo: Renzi, 'Conte ci ha detto ci vediamo in Parlamento, auguri a lui e all'Italia' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Al Premier abbiamo chiesto di sciogliere i tanti nodi aperti: infrastrutture, scuola, cultura, lavoro. La risposta è stata: ci vedremo in Parlamento. A me sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all'Italia". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, rilanciando la sua intervista di oggi a 'Repubblica'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Al Premier abbiamo chiesto di sciogliere i tanti nodi aperti: infrastrutture, scuola, cultura, lavoro. La risposta è stata: ci vedremo in. A me sembra un errore politico e un azzardo numerico. Maa lui e all'". Lo scrive su Twitter Matteo, rilanciando la sua intervista di oggi a 'Repubblica'.

VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - fattoquotidiano : “Il bel mezzo di una pandemia globale e di una brutale recessione potrebbe non sembrare il momento più opportuno pe… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - senzasinistra : @lucianonobili @ItaliaViva Io(eravamo una trentina) non volevo qsto Governo, diversamente da Renzi,da te e da tutto… - LucaFi81 : @matteorenzi 'Noi non vogliamo aprire una crisi di governo, dipende da #Conte' ....nel senso che Conte per evitare… -