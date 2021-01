Governo: Orlando, ‘Conte ha tardato ad agire, ora va costruito nuovo patto’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – La pandemia c’è, ma se” Conte “avesse assunto l’iniziativa quando noi lo chiedemmo e quando Iv non aveva posto nessuna questione, i problemi avrebbero potuto essere risolti in modo meno traumatico”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a La Stampa. Una “critica”, spiega, che “non può essere così radicale da compromettere il buon esito della verifica”. Tradotto, non si può buttare via Conte come premier? “No, perché equivarrebbe buttare via un’esperienza” che “Costituisce comunque un potenziale campo alternativo ai sovranisti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – La pandemia c’è, ma se” Conte “avesse assunto l’iniziativa quando noi lo chiedemmo e quando Iv non aveva posto nessuna questione, i problemi avrebbero potuto essere risolti in modo meno traumatico”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a La Stampa. Una “critica”, spiega, che “non può essere così radicale da compromettere il buon esito della verifica”. Tradotto, non si può buttare via Conte come premier? “No, perché equivarrebbe buttare via un’esperienza” che “Costituisce comunque un potenziale campo alternativo ai sovranisti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un rimpasto per salvare il Governo, parte il toto ministri: Boschi alla Difesa e Guerini all'Interno

Martedì il Recovery plan, poi il tavolo per il patto di legislatura e un corposo rimpasto . Ecco l'offerta finale a Matteo Renzi. Giuseppe Conte, in asse con ...

