Governo, Bonafede: il premier Conte non si tocca (Di domenica 10 gennaio 2021) 'toccare Conte è impensabile. E' lui che ha tenuto il Paese in una fase come quella della pandemia, e che ha condotto la trattativa in Ue sul Recovery'. Lo dice al Fatto Quotidiano il ministro della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) 'reè impensabile. E' lui che ha tenuto il Paese in una fase come quella della pandemia, e che ha condotto la trattativa in Ue sul Recovery'. Lo dice al Fatto Quotidiano il ministro della ...

vc8706480 : @TeresaBellanova Se lo foste avreste fatto cadere questo governo da una vita, anzi non lo avreste fatto proprio nas… - MediasetTgcom24 : Governo, Bonafede: il premier Conte non si tocca #alfonsobonafede - Peonia249 : RT @GavinoSanna1967: Abbiamo squadra di governo migliore mai esistita nella storia umanità. Conte n.1 al mondo, Di Maio ministro più prepa… - Musumeci_Angela : RT @GavinoSanna1967: Abbiamo squadra di governo migliore mai esistita nella storia umanità. Conte n.1 al mondo, Di Maio ministro più prepa… - Baron_AMMassa : @Corriere @borghi_claudio La Giustizia sara' peggio di Bonafede. Non capisco la politica italiana, sicuramente il C… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bonafede Governo, Bonafede: il premier Conte non si tocca TGCOM Governo, Bonafede: il premier Conte non si tocca

"Toccare Conte è impensabile. E' lui che ha tenuto il Paese in una fase come quella della pandemia, e che ha condotto la trattativa in Ue sul Recovery". Lo dice al Fatto Quotidiano il ministro della G ...

Quando potrebbe scattare la zona bianca per ogni Regione

Con il prossimo dpcm, allo studio del governo, che entrerà in vigore dal prossimo 16 gennaio, potrebbe essere introdotta una ‘zona ...

"Toccare Conte è impensabile. E' lui che ha tenuto il Paese in una fase come quella della pandemia, e che ha condotto la trattativa in Ue sul Recovery". Lo dice al Fatto Quotidiano il ministro della G ...Con il prossimo dpcm, allo studio del governo, che entrerà in vigore dal prossimo 16 gennaio, potrebbe essere introdotta una ‘zona ...