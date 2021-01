Gotti: “Perdere al 90? fa male. Abbiamo avuto tante opportunità in contropiede” (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti ha commentato la sconfitta contro il Napoli arrivata al 90?. Queste le sue parole: “Perdere una partita al 90? ti pesa addosso, ma noi non meritavamo di Perdere. Nel primo tempo Abbiamo avuto un buon livello di palleggio e idee, concedendo qualcosa ma relativamente poco al Napoli, che crea sempre, contro chiunque. La squadra non meritava di Perdere, ha fatto tante cose molto bene”. Si aspetta un confronto con la società?“Non lo so, non ho nessun segnale di questo tipo”. La squadra ha dato buone risposte?“Ha giocato una buona partita, ci ha provato, l’atteggiamento è stato giusto. Abbiamo subito un gol su rigore e uno su punizione. Siamo mancati sia col Bologna che oggi sulle punizioni a ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Udinese, Lucaha commentato la sconfitta contro il Napoli arrivata al 90?. Queste le sue parole: “una partita al 90? ti pesa addosso, ma noi non meritavamo di. Nel primo tempoun buon livello di palleggio e idee, concedendo qualcosa ma relativamente poco al Napoli, che crea sempre, contro chiunque. La squadra non meritava di, ha fattocose molto bene”. Si aspetta un confronto con la società?“Non lo so, non ho nessun segnale di questo tipo”. La squadra ha dato buone risposte?“Ha giocato una buona partita, ci ha provato, l’atteggiamento è stato giusto.subito un gol su rigore e uno su punizione. Siamo mancati sia col Bologna che oggi sulle punizioni a ...

