Gomez risponde a Gasperini? Pubblica stories su Instagram con le sue azioni al servizio della squadra

Possibile botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e Alejandro Papu Gomez. Nelle scorse ore il tecnico aveva parlato dell'esclusione dell'argentino motivando come scelta tecnica relativa alla mancanza di disponibilità del 10 a mettersi al servizio della squadra in certe occasioni.

Pronta, e con tanto di prove, la risposta del calciatore che sui social ha pubblicato una serie di stories su Instagram con una lente di ingrandimento su alcune azioni che lo vedono protagonista nelle quali pare evidente come il campo dica il contrario di quanto affermato dal tecnico dell'Atalanta. Papu Gomez mette in evidenza il pressing a tutto campo, colpi di genio per i compagni e azioni difensive importanti.

