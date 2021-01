Golf, Sentry Tournament of Champions: Ryan Palmer agguanta la testa della classifica (Di domenica 10 gennaio 2021) A un turno dal termine del Sentry Tournament of Champions , Ryan Palmer, con un parziale di 64 (-9), score più basso del turno, e con un totale di 198 (67 67 64, -21) ha raggiunto in vetta alla classifica Harris English (198 65 67 66). Il 4enne di Amarillo (Texas) con quattro titoli sul tour, ha segnato nove birdie, ma Harris English, 31enne di Valdosta (Georgia) con due successi sul circuito datati 2013, in vetta sin dal primo giro, ha evitato il sorpasso con una prestazione bogey free, ma con due birdie di meno dell’avversario per il 66 (-7). In corsa per il tirolo anche Collin Morikawa, con il secondo 65 (-8) di fila. Ha sfiorato una hole in one alla buca 2 (par 3) negatagli dall’asta che ha respinto la pallina Un brutto episodio ha visto protagonitaa Thomas che, dopo aver fallito ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) A un turno dal termine delof, con un parziale di 64 (-9), score più basso del turno, e con un totale di 198 (67 67 64, -21) ha raggiunto in vetta allaHarris English (198 65 67 66). Il 4enne di Amarillo (Texas) con quattro titoli sul tour, ha segnato nove birdie, ma Harris English, 31enne di Valdosta (Georgia) con due successi sul circuito datati 2013, in vetta sin dal primo giro, ha evitato il sorpasso con una prestazione bogey free, ma con due birdie di meno dell’avversario per il 66 (-7). In corsa per il tirolo anche Collin Morikawa, con il secondo 65 (-8) di fila. Ha sfiorato una hole in one alla buca 2 (par 3) negatagli dall’asta che ha respinto la pallina Un brutto episodio ha visto protagonitaa Thomas che, dopo aver fallito ...

