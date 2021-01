Golf | Ryan Palmer e Harris English condividono la testa del Sentry Tournament of Champions 2021 dopo 54 buche

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) A Kapalua, Hawaii, si è conclusa da poco la terza giornata delof, primo evento della stagionedel PGA Tour di. L’americanoha fatto segnare il miglior round della settimana sin qui, un ottimo 64 (-9) che lo ha portato in vetta alla classifica sul punteggio complessivo di -21, in compagnia del connazionale(-7). A un colpo di distanza dalla coppia disi è assestato il giovane Collin Morikawa, che al pari diha chiuso la sua giornata con un birdie per siglare un -8 al Plantation Course. Il campo in questi giorni, come si evince dagli score, è risultato molto attaccabile e poco impegnativo, e anche se si tratta del primo torneo ...