golf PGA Tour | volata per il titolo

(Di domenica 10 gennaio 2021) Terzo giro: Ryan Palmer con un parziale di 64 , score più basso del turno, e con un totale di 198 ha raggiunto in vetta alla classifica del Sentrynament of Champions Harris English . A un giro ...

apetrazzuolo : Golf, PGA Tour: Molinari prepara due tornei in California - periodicodaily : 2020/21 PGA Tour: Torneo dei campioni Anteprima e previsione #PGATour #golf -

Ultime Notizie dalla rete : golf PGA

Palmer ha raggiunto English in vetta al Sentry Tournament alle Hawaii. A 18 buche dal termine i due hanno un colpo di vantaggio su Morikawa ...Ryan Palmer con un parziale di 64 (-9), score più basso del turno, e con un totale di 198 (67 67 64, -21) ha raggiunto in vetta alla classifica del Sentry Tournament of Champions Harris English (198 6 ...