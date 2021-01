Gol e assist contro il Benevento. L’Atalanta vola in zona Champions e ritrova il miglior Ilicic (Di domenica 10 gennaio 2021) La Dea torna a volare grazie a un Ilicic straripante. Il 4-1 di Benevento rilancia la squadra di Gasperini in zona Champions Un giocatore così fa tutta la differenza del mondo. E dopo il buio e le incertezze degli ultimi mesi a Benevento L’Atalanta ritrova il miglior Ilicic, quello che domina il gioco e fa la differenza sempre e comunque, con gol e assist. C’è stato un momento, nemmeno troppo lontano, in cui la Dea si è ritrovata improvvisamente – per motivi diversi – senza i sue due punti di riferimento in attacco, Gomez e Ilicic. Una situazione che Gasperini ha faticato più del previsto a gestire, perché nessuno in rosa è in grado di fare quello che fanno loro per la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) La Dea torna are grazie a unstraripante. Il 4-1 dirilancia la squadra di Gasperini inUn giocatore così fa tutta la differenza del mondo. E dopo il buio e le incertezze degli ultimi mesi ail, quello che domina il gioco e fa la differenza sempre e comunque, con gol e. C’è stato un momento, nemmeno troppo lontano, in cui la Dea si èta improvvisamente – per motivi diversi – senza i sue due punti di riferimento in attacco, Gomez e. Una situazione che Gasperini ha faticato più del previsto a gestire, perché nessuno in rosa è in grado di fare quello che fanno loro per la ...

FBiasin : #Messi (doppietta oggi) ha segnato 11 gol in 17 partite di #Liga + 3 gol in 4 partite in #Champions. Totale 14 gol… - OptaPaolo : 59 - Romelu #Lukaku ha partecipato a 59 gol (50 reti e nove assist) nelle sue prime 70 presenze con la maglia dell'… - FBiasin : L'assist di #Ronaldo è più bello di un gol. #JuveUdinese - edoateng : RT @SimoneCristao: Ultime 5 di questo 1999 qua ???? Gol record a Sassuolo ???? Partita di sostanza contro la Lazio ???? Perla a Benevento, assis… - infoitsport : Benevento-Atalanta, match analysis. I piani di Inzaghi, le mosse di Gasp. E i dati di Ilicic, che non è «solo» gol… -