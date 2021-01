Giulia Salemi è fidanzata? Delle grida fuori la casa del GF Vip lo confermano: ecco di chi si tratta (FOTO) (Di domenica 10 gennaio 2021) Giulia Salemi è fidanzata? Questa è la domanda che molti fan del GF Vip si stanno ponendo. Per diverso tempo ci si è chiesti che fine avesse fatto il ragazzo che la protagonista pare stesse frequentando prima di entrare nella casa. Ebbene, in queste ore sono sopraggiunte Delle novità in merito alla vicenda. Alcune persone, infatti, si sono recate fuori la casa di Cinecittà ed hanno provato a mettere in guardia Pierpaolo Pretelli. Le persone in questione lo hanno esortato ad aprire gli occhi in quanto l’influencer risulta fidanzata. La segnalazione su Giulia: è fidanzata? Pochissime ore fa, nella casa del GF Vip si è verificato un fatto davvero increscioso che ha coinvolto la coppia più discussa del ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 10 gennaio 2021)? Questa è la domanda che molti fan del GF Vip si stanno ponendo. Per diverso tempo ci si è chiesti che fine avesse fatto il ragazzo che la protagonista pare stesse frequentando prima di entrare nella. Ebbene, in queste ore sono sopraggiuntenovità in merito alla vicenda. Alcune persone, infatti, si sono recateladi Cinecittà ed hanno provato a mettere in guardia Pierpaolo Pretelli. Le persone in questione lo hanno esortato ad aprire gli occhi in quanto l’influencer risulta. La segnalazione su: è? Pochissime ore fa, nelladel GF Vip si è verificato un fatto davvero increscioso che ha coinvolto la coppia più discussa del ...

GrandeFratello : Chiarimenti? ?? #GFVIP - Charlie43295280 : RT @nelnomedeltrash: Scusate,sto recuperando il proseguo della discussione tra Stefania e Tommaso avvenuta stamattina. Incredibile come Giu… - nelnomedeltrash : Scusate,sto recuperando il proseguo della discussione tra Stefania e Tommaso avvenuta stamattina. Incredibile come… - vale1586stella : RT @AndreaCarli20: Ma io mi chiedo.. cara giulia salemi nn ti senti un po ridicola, perché sai che lui ha in testa altre cose.. te l'ha pur… - madd_maddalena : RT @B1693: “Andiamo in lavatrice?” “C’è Stefania che ha bisogno di me non sta bene” E voi le rompete pure il cazzo, ma mica ve la meritate… -