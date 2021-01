Giampaolo: «Bucato il primo tempo e sul rigore…» – VIDEO (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha analizzato così la sconfitta sul campo del Milan, parlando anche di decisioni arbitrali Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha analizzato così la sconfitta sul campo del Milan, parlando anche di decisioni arbitrali. Queste le sue parole. «Non possiamo giudicare la partita solo dal secondo temp. Ci manca un pezzo. Ci manca tutto il primo tempo, siamo stati spettatori passivi. Non ce la siamo giocata, né dal punto di ista fisico, né dal punto di vista tecnico , né dal punto di vista mentale. il primo tempo l’abbiamo bucata. Ho avuto modo di rivedere le immagini del calcio di rigore: io ho la netta sensazione che fosse fallo. Magari avessimo fatto gol la partita sarebbe stata più bella e interessante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tecnico del Torino Marcoha analizzato così la sconfitta sul campo del Milan, parlando anche di decisioni arbitrali Il tecnico del Torino Marcoha analizzato così la sconfitta sul campo del Milan, parlando anche di decisioni arbitrali. Queste le sue parole. «Non possiamo giudicare la partita solo dal secondo temp. Ci manca un pezzo. Ci manca tutto il, siamo stati spettatori passivi. Non ce la siamo giocata, né dal punto di ista fisico, né dal punto di vista tecnico , né dal punto di vista mentale. ill’abbiamo bucata. Ho avuto modo di rivedere le immagini del calcio di rigore: io ho la netta sensazione che fosse fallo. Magari avessimo fatto gol la partita sarebbe stata più bella e interessante». Leggi su Calcionews24.com

