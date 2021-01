GF Vip, Zorzi attacca Ermito mentre il direttore di Novella 2000 svela: “15mila euro a puntata per la Elia per fare la cattiva” (Di domenica 10 gennaio 2021) Notizie sparse su alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip. E partiamo da alcune parole dure pronunciate nella casa del GF Vip. La polemica tra Zorzi ed Ermito L’influencer Tommaso Zorzi non usa mezzi termini per attaccare Mario Ermito, uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa. A finire sotto accusa sono state le parole di Ermito pronunciate poco dopo l’entrata nel reality, in cui si definiva uno “spirito libero”. “Perché non apre la porta rossa se ha questo valore della libertà? Perché deve stare chiuso in una casa se ha questi valori? Ha scelto l’unico reality in cui non sei libero…”, ha commentato Zorzi. Le rivelazioni della Capriotti Sugli scudi anche un’altra concorrente del GF, Cecilia Capriotti che, prima di entrare nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 gennaio 2021) Notizie sparse su alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip. E partiamo da alcune parole dure pronunciate nella casa del GF Vip. La polemica traedL’influencer Tommasonon usa mezzi termini perre Mario, uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa. A finire sotto accusa sono state le parole dipronunciate poco dopo l’entrata nel reality, in cui si definiva uno “spirito libero”. “Perché non apre la porta rossa se ha questo valore della libertà? Perché deve stare chiuso in una casa se ha questi valori? Ha scelto l’unico reality in cui non sei libero…”, ha commentato. Le rivelazioni della Capriotti Sugli scudi anche un’altra concorrente del GF, Cecilia Capriotti che, prima di entrare nella ...

natalkarol : RT @guendaetommy: #gfvip se fosse vero sul serio l’unica che non ha mai giocato di strategie indovinate un po’ chi resta??? #GFVIP5 #tommas… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi liquida Giulia Salemi: 'Non ti parlo più, ormai sei insopportabile' - IncontriClub : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: “Stefania Orlando mi ha chiesto di fingere una lite” - guendaetommy : #gfvip se fosse vero sul serio l’unica che non ha mai giocato di strategie indovinate un po’ chi resta??? #GFVIP5… - gossipblogit : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: “Stefania Orlando mi ha chiesto di fingere una lite” -