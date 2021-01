GF VIP, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lo hanno fatto per finta: ‘me lo ha chiesto lei’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Incredibile cosa sia successo tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello VIP: ecco che cosa ha confessato lui. web sourceChi segue il Grande Fratello VIP sarà sicuramente a conoscenza dell’amicizia tra Tommaso e Stefania, due fra i concorrenti più in vista nella casa. Entrambi “chiusi” e spiati dalle telecamere da Settembre, Tommaso e Stefania hanno stupito il pubblico per la loro sincera e subitanea amicizia. Tra i due, però, ultimamente hanno iniziato a rivelarsi dei piccoli screzi, subito sanati: l’ultimo riguarda i rapporti di Tommaso con Dayane. Ma c’è stata una rivelazione decisamente scottante fatta da Tommaso che ha cambiato tutto: ecco che cosa è ... Leggi su instanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Incredibile cosa sia successo tranella casa del Grande Fratello VIP: ecco che cosa ha confessato lui. web sourceChi segue il Grande Fratello VIP sarà sicuramente a conoscenza dell’amicizia tra, due fra i concorrenti più in vista nella casa. Entrambi “chiusi” e spiati dalle telecamere da Settembre,stupito il pubblico per la loro sincera e subitanea amicizia. Tra i due, però, ultimamenteiniziato a rivelarsi dei piccoli screzi, subito sanati: l’ultimo riguarda i rapporti dicon Dayane. Ma c’è stata una rivelazione decisamente scottante fatta dache ha cambiato tutto: ecco che cosa è ...

liamscare : @Harry_Styles amo lo so che non c’hai nulla da fare quindi non è che tante di quelle volte ci puoi sponsorizzare to… - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi a Cecilia Capriotti: “Stefania mi ha chiesto di litigare per finta” - infoitcultura : GF Vip, la confessione shock di Tommaso su Stefania: “Mi ha chiesto di…” - Valsxxxx : RT @iaianumero8: STATE CADENDO NELLA LORO TRAPPOLA I fandom di Tommaso e Stefania UNITI hanno surclassato i canali ufficiali del Gf Vip, q… - Chiara03598588 : RT @iaianumero8: STATE CADENDO NELLA LORO TRAPPOLA I fandom di Tommaso e Stefania UNITI hanno surclassato i canali ufficiali del Gf Vip, q… -