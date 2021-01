GF Vip, quanto guadagna Antonella Elia da opinionista? Clamorosa indiscrezione: cifra da capogiro (Di domenica 10 gennaio 2021) GF Vip, quanto guadagna Antonella Elia nel ruolo di opinionista del reality? Clamorosa indiscrezione: cifra da capogiro. Da concorrente a opinionista: Antonella Elia è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 è condotto, per la seconda volta consecutiva, da Alfonso Signorini, che al suo fianco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 gennaio 2021) GF Vip,nel ruolo didel reality?da. Da concorrente aè una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 è condotto, per la seconda volta consecutiva, da Alfonso Signorini, che al suo fianco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : GF Vip 5 quanto guadagna Antonella Elia? Emerge la cifra da capogiro - #quanto #guadagna #Antonella #Elia?… - Frances34326835 : Quanto so belli però,adesso la recita è finita,levatevi dar cazzo e tornate all'asilo, l'unico posto adatto a voi.… - Notiziedi_it : Quanto guadagna Antonella Elia come opinionista al GF Vip? L’indiscrezione - greenvloloxhs : @anostalgicbitch ma quanto sei vip che hai pure la gente che ti fotte i tweet - Novella_2000 : Le cifre da capogiro che guadagnerebbe Antonella Elia come opinionista al #GFVip -