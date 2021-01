Gf Vip, Andrea Zenga chiude le porte al padre: "Se viene qui mi inc..." - (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Galici Chiuso nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si lascia andare ad alcune confidenze sul rapporto con suo padre Walter Andrea Zenga al momento non ha ancora lasciato traccia del suo passaggio al Grande Fratello Vip e sui social in tanti l'hanno già inserito tra i comodini di questa edizione. Il ragazzo ha un carattere molto tranquillo e non è ancora entrato nel vivo delle dinamiche, se non per un interessamento molto blando a Dayane Mello. È unanimamente considerato un bravo ragazzo, uno di quelli che ogni madre vorrebbe per la propria figlia, ma in un reality questo potrebbe non essere sufficiente. Tuttavia, Andrea Zenga ha alle spalle una storia familiare molto complessa che potrebbe essere utilizzata nelle prossime puntate ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Galici Chiuso nella casa del Grande Fratello Vip,si lascia andare ad alcune confidenze sul rapporto con suoWalteral momento non ha ancora lasciato traccia del suo passaggio al Grande Fratello Vip e sui social in tanti l'hanno già inserito tra i comodini di questa edizione. Il ragazzo ha un carattere molto tranquillo e non è ancora entrato nel vivo delle dinamiche, se non per un interessamento molto blando a Dayane Mello. È unanimamente considerato un bravo ragazzo, uno di quelli che ogni madre vorrebbe per la propria figlia, ma in un reality questo potrebbe non essere sufficiente. Tuttavia,ha alle spalle una storia familiare molto complessa che potrebbe essere utilizzata nelle prossime puntate ...

