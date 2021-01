GF Vip 5, Tommaso e Stefania ai ferri corti. E lui fa comunella con le ‘nemiche’ Dayane e Samantha – Video (Di domenica 10 gennaio 2021) Tommaso e Stefania (US Endemol Shine) Ore difficili per l’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip 5, i due concorrenti hanno avuto una nuova discussione che ha gettato un’evidente “cattiva” luce nel loro rapporto a causa di alcune insinuazioni da parte dell’influencer milanese. Una diatriba che, a sorpresa, è partita a causa di Dayane Mello. La miccia si è accesa nel corso di una serata “brasiliana”: Stefania si è stranita quando ha visto Tommaso ballare e parlottare con la “nemica” Dayane per diverse ore. Captato il fastidio, Zorzi ha cercato di minimizzare l’accaduto, ma poi è andato su tutte le furie ad una dichiarazione ben precisa dell’amica: “Me l’ha detto Cecilia. Ha detto che vi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 gennaio 2021)(US Endemol Shine) Ore difficili per l’amicizia traOrlando eZorzi. Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip 5, i due concorrenti hanno avuto una nuova discussione che ha gettato un’evidente “cattiva” luce nel loro rapporto a causa di alcune insinuazioni da parte dell’influencer milanese. Una diatriba che, a sorpresa, è partita a causa diMello. La miccia si è accesa nel corso di una serata “brasiliana”:si è stranita quando ha vistoballare e parlottare con la “nemica”per diverse ore. Captato il fastidio, Zorzi ha cercato di minimizzare l’accaduto, ma poi è andato su tutte le furie ad una dichiarazione ben precisa dell’amica: “Me l’ha detto Cecilia. Ha detto che vi ...

