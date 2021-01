‘Gf Vip 5’, la clamorosa rivelazione di Tommaso Zorzi: “Stefania Orlando mi ha chiesto di litigare per finta” (Video) (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ di poche ore fa lo scontro che ha coinvolto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello e a seguito del quale è stato lo stesso Tommaso a sfogarsi e a fare una rivelazione inaspettata a Cecilia Capriotti. Il gieffino ha confidato infatti alla Capriotti che in occasione di Capodanno, mentre era in corso la prova di canto, Stefania gli avrebbe chiesto di fingere di litigare, salvo poi ritrattare in un secondo momento: Io non lo avrei mai detto se non fosse successa quella cosa lì, però a me è venuto un dubbio. Perchè lei quando c’è stata la prova di canto e avevano appena mandato la clip del litigio tra me e lei, stava cantando Mario e mi fa: ‘Ti va se questa settimana facciamo finta di ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ di poche ore fa lo scontro che ha coinvoltonella casa del Grande Fratello e a seguito del quale è stato lo stessoa sfogarsi e a fare unainaspettata a Cecilia Capriotti. Il gieffino ha confidato infatti alla Capriotti che in occasione di Capodanno, mentre era in corso la prova di canto,gli avrebbedi fingere di, salvo poi ritrattare in un secondo momento: Io non lo avrei mai detto se non fosse successa quella cosa lì, però a me è venuto un dubbio. Perchè lei quando c’è stata la prova di canto e avevano appena mandato la clip del litigio tra me e lei, stava cantando Mario e mi fa: ‘Ti va se questa settimana facciamodi ...

