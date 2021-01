Germania | il Pecorino Romano Dop si rilancia | progetto da 3 | 3 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 gennaio 2021) Partirà entro febbraio un nuovoper la internazionalizzazione deldop tra i mercati die Italia. “Pekorase Italia-”, presentato dal Consorziodop e cofinanziato dall’Ue, prevede un impegno finanziario di 3e 300milain tre anni ed è risultato terzo nella classifica delle migliori proposte di finanziamento arrivate dai 27 Paesi dell’Unione. Questo indica come il percorso, per far conoscere il formaggio Made in Italy nel mondo messo in atto negli ultimi cinque anni dal consorzio, non sia terminato. I dati parziali del 2020 deldop indicano l’export in aumento sia verso i paesi UE, che nel periodo gennaio-giugno segnano ...