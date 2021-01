Germania, il Mitte: Lucia Conti e Angela Fiore nuove editrici (Di domenica 10 gennaio 2021) “Lucia Conti e Angela Fiore sono felici e fiere di annunciare di essere diventate le proprietarie e quindi le nuove editrici del Mitte. Subentrano in questo nuovo corso a Filippo Erizzo e Dario Mosconi, precedenti editori, che ringraziano per il cammino percorso insieme e con cui si augurano di poter avere nuove interazioni in futuro”. Così si legge sul quotidiano italiano di Berlino. “Con l’inizio del 2021 e dopo un anno denso di cambiamenti epocali si apre un nuovo capitolo anche nella storia di un magazine, “Il Mitte”, che ha saputo conquistarsi una readership attenta e stimolante e che ha saputo costruirsi negli anni una credibilità basata sull’impegno, sull’attenzione alla cronaca, alla politica e alla cultura, sull’interazione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) “sono felici e fiere di annunciare di essere diventate le proprietarie e quindi ledel. Subentrano in questo nuovo corso a Filippo Erizzo e Dario Mosconi, precedenti editori, che ringraziano per il cammino percorso insieme e con cui si augurano di poter avereinterazioni in futuro”. Così si legge sul quotidiano italiano di Berlino. “Con l’inizio del 2021 e dopo un anno denso di cambiamenti epocali si apre un nuovo capitolo anche nella storia di un magazine, “Il”, che ha saputo conquistarsi una readership attenta e stimolante e che ha saputo costruirsi negli anni una credibilità basata sull’impegno, sull’attenzione alla cronaca, alla politica e alla cultura, sull’interazione ...

