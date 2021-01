GEORGIA: FBI RIVENDICA GIURISDIZIONE PER IL RICONTEGGIO DELLE SCHEDE ELETTORALI. LE SEQUESTRA E LE FA TRITUTARE. (Di domenica 10 gennaio 2021) L’FBI in GEORGIA ha interrotto l’analisi forense DELLE SCHEDE, ha ritirato le SCHEDE dalla squadra forense e le ha riportate al trituratore. Il Deep State sta facendo sparire le prove in GEORGIA relative alle elezioni del 2020. Patrick Byrne ha twittato: Aggiornamento sulle SCHEDE ELETTORALI in GEORGIA: il DHS ha cercato di andare avanti questa settimana. Due giorni fa l’FBI è intervenuta per RIVENDICAre la GIURISDIZIONE. Ieri alle 15:00 l’FBI ha preso il controllo del camion e dei materiali di triturazione, ha ordinato che venissero riportati all’operazione di triturazione e il lavoro di triturazione completato. – Patrick Byrne (@PatrickByrne) 9 gennaio 2021 L’FBI ha preteso la ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 10 gennaio 2021) L’FBI inha interrotto l’analisi forense, ha ritirato ledalla squadra forense e le ha riportate al trituratore. Il Deep State sta facendo sparire le prove inrelative alle elezioni del 2020. Patrick Byrne ha twittato: Aggiornamento sullein: il DHS ha cercato di andare avanti questa settimana. Due giorni fa l’FBI è intervenuta perre la. Ieri alle 15:00 l’FBI ha preso il controllo del camion e dei materiali di triturazione, ha ordinato che venissero riportati all’operazione di triturazione e il lavoro di triturazione completato. – Patrick Byrne (@PatrickByrne) 9 gennaio 2021 L’FBI ha preteso la ...

JPCK72 : RT @Claudio03921400: GEORGIA: FBI RIVENDICA GIURISDIZIONE PER IL RICONTEGGIO DELLE SCHEDE ELETTORALI. LE SEQUESTRA E LE FA TRITUTARE. - Dat… - Claudio03921400 : GEORGIA: FBI RIVENDICA GIURISDIZIONE PER IL RICONTEGGIO DELLE SCHEDE ELETTORALI. LE SEQUESTRA E LE FA TRITUTARE. -… - LeracDeLaMole : @PaolaSimonin @MeryQ12 @KelevraMassimo Quello che non capisco è che nel contempo l' FBI trita le schede in Georgia - leonemaschio : RT @DatabaseItalia: GEORGIA: FBI RIVENDICA GIURISDIZIONE PER IL RICONTEGGIO DELLE SCHEDE ELETTORALI. LE SEQUESTRA E LE FA TRITUTARE. Leggi… -

Ultime Notizie dalla rete : GEORGIA FBI Accuse a Trump per pressioni voti Georgia, Dem chiedono indagine a Fbi Rai News Stati Uniti, allarme sicurezza in vista dell'Inauguration Day, rischio di attentati contro Biden, Harris e Pelosi

Con l’avvicinarsi dell’Inaguration Day crescono timori di nuove violenze a Washington dopo l’assalto al Congresso da parte dei supporter di Donald Trump. L’Fbi ha lanciato l’allarme per possibili atte ...

Trump, presentata la richiesta di impeachment. Ma cosa vuol dire?

L'Fbi ha lanciato l'allarme su possibili gruppi armati pronti ad andare a Washington nei prossimi giorni. Sarebbe pronta una rivolta nel caso il Congresso volesse rimuovere Trump ...

Con l’avvicinarsi dell’Inaguration Day crescono timori di nuove violenze a Washington dopo l’assalto al Congresso da parte dei supporter di Donald Trump. L’Fbi ha lanciato l’allarme per possibili atte ...L'Fbi ha lanciato l'allarme su possibili gruppi armati pronti ad andare a Washington nei prossimi giorni. Sarebbe pronta una rivolta nel caso il Congresso volesse rimuovere Trump ...