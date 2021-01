Genzano | un infermiere manda la foto del suo garage ad un’amica “Mi ucciderò qui”

Leggi su leggilo

(Di domenica 10 gennaio 2021) Aun operatore sanitario di 37 anni si è tolto la vita. Poco prima del suicidio, l’uomo ha telefonato adper annunciare il suo intento. Non sono arrivati in tempo per fermarlo nonostante la stessa vittima avesse già minacciato di mettere in atto l’estremo gesto: il comune diè rimasto sconvolto per il suicidio L'articolo proviene da Leggilo.org.