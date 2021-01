Gattuso: «Napoli è come Roma ci sono un sacco di radio e siti che dicono stronzate» (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel post partita di Udinese-Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Napoli Rino Gattuso Al di là della prestazione è stata una vittoria importante «Non era facile perché dopo lo Spezia lo sapevamo. La squadra è viva, sa che deve giocare sempre al massimo perché abbiamo degli obiettivi importanti. Mercoledì abbiamo perso una partita incredibile. Oggi abbiamo sofferto e siamo stati bravi, sono contento perché ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato 4 giorni fa» come è stata la gestione della gara? «Mi dispiace per Rrahmani che è un grande professionista, ma gli allenatori devono prendere delle decisioni ed oggi era in difficoltà e ho preferito levarlo a fine primo tempo, avrà altre occasioni. Penso che i giovani devono imparare a smanettare meno, oggi si va troppo sul telefonino ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel post partita di Udinese-, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico delRinoAl di là della prestazione è stata una vittoria importante «Non era facile perché dopo lo Spezia lo sapevamo. La squadra è viva, sa che deve giocare sempre al massimo perché abbiamo degli obiettivi importanti. Mercoledì abbiamo perso una partita incredibile. Oggi abbiamo sofferto e siamo stati bravi,contento perché ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato 4 giorni fa»è stata la gestione della gara? «Mi dispiace per Rrahmani che è un grande professionista, ma gli allenatori devono prendere delle decisioni ed oggi era in difficoltà e ho preferito levarlo a fine primo tempo, avrà altre occasioni. Penso che i giovani devono imparare a smanettare meno, oggi si va troppo sul telefonino ...

