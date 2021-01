Furto di attrezzature nello stadio della Casertana: gara col Catania a rischio (Di domenica 10 gennaio 2021) La gara tra Casertana e Catania, in programma oggi alle 12:30, è a rischio rinvio. Secondo quanto si apprende ignoti sono entrati negli spogliatoi dello stadio "Pinto" di Caserta nella notte e hanno portato via divise di gioco, scarpini e attrezzature varie. La società rossoblù starebbe anche valutando l'ipotesi di chiedere il rinvio della gara per cause di forza maggiore. Al momento le possibilità che ciò avvenga sono remote ma i padroni di casa devono trovare rapidamente una soluzione alla carenza di divise per evitare di incappare in una sconfitta a tavolino.Questo il comunicato della Casertana:"Furto nei magazzini della Casertana FC. Questa mattina, alla riapertura ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Latra, in programma oggi alle 12:30, è arinvio. Secondo quanto si apprende ignoti sono entrati negli spogliatoi dello"Pinto" di Caserta nella notte e hanno portato via divise di gioco, scarpini evarie. La società rossoblù starebbe anche valutando l'ipotesi di chiedere il rinvioper cause di forza maggiore. Al momento le possibilità che ciò avvenga sono remote ma i padroni di casa devono trovare rapidamente una soluzione alla carenza di divise per evitare di incappare in una sconfitta a tavolino.Questo il comunicato:"nei magazziniFC. Questa mattina, alla riapertura ...

