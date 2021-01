Fugge da casa, cade nel torrente gelato: carabiniere si tuffa e la salva (Di domenica 10 gennaio 2021) La sua fuga di adolescente si era conclusa con un tuffo fuori programma nelle acque non profonde ma senz'altro gelide di un affluente del Ciuffenna. A salvarla ci ha pensato un maresciallo dei ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 gennaio 2021) La sua fuga di adolescente si era conclusa con un tuffo fuori programma nelle acque non profonde ma senz'altro gelide di un affluente del Ciuffenna. Arla ci ha pensato un maresciallo dei ...

Fugge da casa, cade nel torrente gelato: carabiniere si tuffa e la salva

Mattinata di apprensione per una ragazza di 13 anni: avvistata e tirata fuori dalle acque ghiacciate da un maresciallo coraggioso. La mobilitazione per cercarla ...

Mattinata di apprensione per una ragazza di 13 anni: avvistata e tirata fuori dalle acque ghiacciate da un maresciallo coraggioso. La mobilitazione per cercarla ...