Frosinone | Altri quattro tamponi negativi | Gruppo quasi al completo

(Di domenica 10 gennaio 2021) Buone notizie per ilcalciatori sono risultatiaie presto torneranno a disposizione di mister Alessandro Nesta.Il focolaio da Covid-19 che aveva… L'articoloalproviene da Meteoweek.com.

Sora24_it : CORONAVIRUS: il bollettino Asl Frosinone del 10 Gennaio. I dati di Sora, Isola, Arpino e altri 7 comuni - Sora24it : CORONAVIRUS: il bollettino Asl Frosinone del 10 Gennaio. I dati di Sora, Isola, Arpino e altri 7 comuni - Sora24_it : CORONAVIRUS: il bollettino Asl Frosinone del 09 Gennaio. I dati di Sora e altri 9 Comuni della Provincia - Sora24it : CORONAVIRUS: il bollettino Asl Frosinone del 09 Gennaio. I dati di Sora e altri 9 Comuni della Provincia - TG24info : Serie B - Frosinone, altri due giocatori negativizzati - #TG24.info - #AlessandroSalvi #FrosinoneCalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Altri

FrosinoneToday

Sembra rientrare l’emergenza Covid-19 in casa Frosinone Calcio. Dopo i tre negativizzati delle scorse ore, in casa giallazzurra ci sono altri due giocatori che sono risultati negativi al tampone: Ales ...La Virtus Cassino torna alla vittoria battendo Pozzuoli 78-60. Primo successo del 2021 e secondo stagionale per i rossoblù che vincono con grande autorità contro Pozzuoli. Assoluto protagonista del ma ...