Frasi di buona domenica: ecco le migliori di oggi 10 Gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Frasi di buona domenica – Buongiorno a tutti! oggi è domenica, godiamo di un risveglio lento e calmo. Possiamo godere di un caffè bevuto con calma, senza la fretta e quei ritmi frenatici della settimana. E allora vediamo le più belle Frasi per dire buona domenica. Goditi una meritata giornata di riposo. buona domenica! Aspettiamo tutta la settimana per godere di fare ciò che ci piace…guardare la tv , chattare, arrostire o semplicemente fare niente. buona domenica! L’ottimista dice “Domani è domenica”. Il pessimista dice “Dopodomani è lunedì”.(Gustave Flaubert) Svegliati e abbraccia l’arrivo di questa bellissima domenica mattina. Non c’è momento ... Leggi su giornal (Di domenica 10 gennaio 2021)di– Buongiorno a tutti!, godiamo di un risveglio lento e calmo. Possiamo godere di un caffè bevuto con calma, senza la fretta e quei ritmi frenatici della settimana. E allora vediamo le più belleper dire. Goditi una meritata giornata di riposo.! Aspettiamo tutta la settimana per godere di fare ciò che ci piace…guardare la tv , chattare, arrostire o semplicemente fare niente.! L’ottimista dice “Domani è”. Il pessimista dice “Dopodomani è lunedì”.(Gustave Flaubert) Svegliati e abbraccia l’arrivo di questa bellissimamattina. Non c’è momento ...

VMechilli : Buongiorno e buona domenica #buongiorno #frasi #frasisagge #saggezza #perledisaggezza #citazioni - tkmewthyou : @lady_lazarus_13 la prima parte la più bella honestly, il modo in cui mi sono rivista in sakusa per certe frasi boh… - antomigliore84 : @NinettaOrlando Sig.ra Ninetta faccio tanti auguri a lei ed al sig. Franco, leggere certe frasi oggi risulta quasi… - Hends60 : @balenaspiaggiat Scusa, ma il tuo messaggio contiene un affermazione che contraddice la tua buona fede, ossia: “N… - LariLarasha : RT @mellodomination: Non si sa se questa festa a tema Brasile, sia stata fatta in buona fede o per ammortizzare le ripercussioni mondiali a… -